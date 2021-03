Trent Reznor & Atticus Ross ganan un Globo de Oro por ‘Soul’

Trent Reznor & Atticus Ross continúan con su imparable carrera como compositores de bandas sonoras, por las que ya han cosechado varios premios.

La pasada madrugada se ha celebrado la 78ª edición de los Globos de Oro presentada por Tina Fey y Amy Poehler de manera online, a consecuencia del COVID-19. Los dos integrantes de Nine Inch Nails han sido premiados por la banda sonora que han compuesto para el último éxito de Pixar, Soul.

Trent Reznor & Atticus Ross que partían con ventaja al optar al premio por dos films diferentes, se unían en el score al músico de jazz Jon Batiste, imponiéndose a Alexandre Desplat por ‘Cielo de medianoche’, Ludwig Göransson por ‘Tenet’, James Newton Howard por ‘Noticias del gran mundo’ y como decimos a ellos mismos, por ‘Mank’.

El dúo de músicos estadounidenses ya fueron premiados por sus bandas sonoras para The Social Network (Globo de Oro y Oscar), The Girl With The Dragon Tatoo (Grammy) o It’s Summer and We’re Running Out of Ice (Emmy).

Escucha la banda sonora de Soul

Te recordamos que este año Nine Inch Nails entraron a formar parte del Rock And Roll Hall Of Fame. junto a Depeche Mode, T. Rex, The Doobie Brothers, The Notorious B.I.G. y Whitney Houston.

Reznor comentó: “Vaya año raro en el que estamos sumergidos. Mientras proyectaba en mi mente el punto en el que Nine Inch Nails fuesen inducidos en el Rock & Roll Hall Of Fame, pensaba en la ceremonia en sí misma; una en la que todos los miembros de la banda, ya fuese del pasado como del presente, iba a poder tener un momento para estar unida. Pese a todo, aquí estamos encerrados en nuestras pequeñas cajas mientras compartimos pantallas.

Incluso en momentos como este la música ha sido algo que me ha llevado a continuar tirando hacia adelante. Como artista, creo que el máximo significado de logro pasa por crear algo desde un frágil e íntimo lugar y comprobar cómo llega y resuena a alguien más ahí fuera, llegando, incluso, a poder cambiar cómo ven el mundo. Sea lo que sea lo que signifique formar parte del Rock N Roll Hall Of Fame, gracias por el reconocimiento”.