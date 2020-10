Estrenamos ‘So May We Live In Interesting Times’ de Indigo Drone

‘So May We Live In Interesting Times’ es una maldición china. Las canciones en este nuevo EP de Indigo Drone representan una sociedad maldita con personalidades privilegiadas y otras no tan privilegiadas. Piensa en ‘High Society’ de Ben Elton pero musicalmente con líneas de guitarras remolinas y amenazadoras sobre una sección de ritmo valiente sin claqueta. Las voces van arriba alimentadas de poesía melódica y Coca-Cola Cherry.

‘So May We Live In Interesting Times’ ha sido producido y mezclado por Raúl Pérez e Ignacio García (ingeniero de grabación), grabada en abril en los estudios La Mina y masterizado por Cem Oral en Jammin Masters en Berlín.

Tras conocer otros adelantos de Indigo Drone como ‘The Surgeon’, ‘Push the Button’ y ‘No Fuss’, completa este nuevo trabajo ‘Miracle Man’. Cuarto tema del EP que llega con su propio videoclip editado, grabado y dirigido por Denny Brink y Oscar C. Facenda, baterista de la banda.