The Kinks publican una canción para celebrar el 50 aniversario de su disco icónico

The Kinks publican una nueva canción para celebrar el 50 Aniversario de su gran álbum Lola Versus Powerman And The Moneygoround, Part One.

Lola Versus Powerman and the Moneygoround, Part One, comúnmente llamado (por abreviar) como Lola Versus Powerman, o simplemente Lola, es el octavo álbum de estudio de The Kinks, grabado y editado en 1970. Para celebrar la nueva edición de lujo, de este imprescindible disco para la historia del la música, estrenan una nueva mezcla/medley realizada por Ray Davies de la canción ‘Any Time’, retitulada ahora como ‘The Follower – Any Time 2020’.

Originalmente escrita por Ray como cara B del single “Apeman”. “Any Time” incluye tomas inéditas y extractos de varias canciones del álbum ‘Lola’, así como recitados y diversos efectos de sonido.

Una nueva canción conceptual sobre el que Ray comenta: “El aislamiento causado por el coronavirus puede dar a las personas tiempo para reevaluar el mundo y reevaluar sus vidas. La música puede consolar a los solitarios, trascender el tiempo, no ser el futuro o el pasado, ayer, hoy o mañana. Es para cualquier momento. Vi una forma de hacer que esta pista inédita de los 70 se conectara con una audiencia de 2020. También vi una forma de mostrar que la música puede viajar en el tiempo, que la memoria es instantánea y, por lo tanto, puede unirse a nosotros en el “ahora”. Puse todo esto junto, como si fuera algo surrealista y luego me di cuenta de que realmente había funcionado. La canción ha encontrado su lugar, ¡después de su 50 cumpleaños!”.

El álbum conceptual, adelantado a su tiempo, es toda una crítica satírica a la industria musical; discográficas, editoriales, sindicatos de músicos, prensa, contables, managers y la dura vida en la carretera. Estamos ante uno de los álbumes clásicos de The Kinks, uno de los mejores de su carrera.

The Kinks presenta planes especiales para este lanzamiento editado con suma delicadeza y buen gusto en múltiples formatos, como: Caja Deluxe , 1LP (desplegable), 2CD Deluxe, 1CD y digital. Todo estará disponible en todo el mundo el 11 de diciembre a través de BMG.

? Edición limitada Deluxe en un Slipcased de 10″ (contiene un libro de 60 páginas, 3 CDs, 2 singles de 7″, 4 fotos en color)

