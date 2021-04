Fallece Anita Lane, una de los primeros Bad Seeds de Nick Cave

Anita Lane, cantante australiana, colaboradora y pareja de Nick Cave en los comienzos de su carrera ha fallecido a los 61 años.

Anita Lane y Nick Cave se conocieron en 1977 gracias al desaparecido Rowland S. Howard, miembro de The Boys Next Door y fue parte importante del combo hasta principios de los 80. Lanzó dos álbumes en solitario como Sex O’Clock y Dirty Pearl, y también colaboró con artistas como Einstürzende Neubauten y Die Haut.

Nick Cave se despide de su antigua colaboradora y amiga con un bonito “From Her to Eternity” haciendo mención al título del que fuera su debut con los Bad Seeds en el que la propia Anita Lane participaba y que fue escrita junto a ella al igual que temas como “A Dead Song” (de The Birthday Party), “Kiss Me Black” y “Stranger Than Kindness”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nick Cave (@nickcaveofficial)

Descanse en paz.