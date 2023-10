Fiestas del Pilar en Zaragoza: Calexico, La La Love You, Rodrigo Cuevas y más

Las Fiestas del Pilar son uno de los eventos más destacados a nivel popular, disfrutado tanto por los habitantes de Zaragoza como por miles de visitantes. El Ayuntamiento ha elaborado una programación diversa y de acceso gratuito que abarca géneros musicales tan variados como el rock, el pop, la cumbia, la electrónica, el hip-hop y la música cubana.

Del 7 al 15 de octubre, se llevarán a cabo casi 30 conciertos con el objetivo de promover la noción de fiestas universales en la ciudad con actuaciones como las de Dani Fernández, Calexico, Santiago Auserón y su Academia Nocturna, La La Love You, Rocío Márquez & Bronquio, Varry Brava, Sho-Hai, Vicco, Rodrigo Cuevas, La Costa Brava o Nil Moliner.

Al igual que los últimos años, el Ayuntamiento de Zaragoza apuesta por una programación enfocada a todo tipo de público, distribuida en tres grandes espacios: la Plaza del Pilar, la Estación del Norte y el Jardín de invierno

Toma nota de la programación de Las Fiestas del Pilar

PROGRAMACIÓN PLAZA DEL PILAR

Sábado 7

21.15 h: Daniel Fernández



Miércoles 11

21.30 h: Los 40 Pilar Pop Festival: Vicco, Marc Seguí y Nil Moliner



Viernes 13

22 h: Independance



Sábado 14

21.30 h: Varry Brava



Domingo 15

18.15: Eliseo Parra

20 h: Ronda de Boltaña

21.15 h: Somos, Gabriel Sopeña



PROGRAMACIÓN ESTACIÓN DEL NORTE

8 de octubre



19 h: Jahsta feat Conscious Vibes Band

20.15 h: L’Entourloop with N’Zeng, Troy Berkley & BlabberMouf



9 de octubre



19 h: Lady Banana

20 h: The Baboon Show



10 de octubre



19 h: Komando Komare

20 h: Eskorzo



11 de octubre



18.30 h: PopyRock: Perfect Blue, Mariot y Velta

20.30 h: La La Love You



12 de octubre



19 h: Tomás de Perrate

20.15 h: Elíades Ochoa



13 de octubre



19 h: O Zaguer Chilo VI



14 de octubre



20.30 h: Molan los 90



PROGRAMACIÓN JARDÍN DE INVIERNO