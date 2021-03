First Aid Kit lanzan disco homenaje a Leonard Cohen

First Aid Kit anuncia el lanzamiento de Who By Fire (resérvalo aquí), un álbum tributo a Leonard Cohen en directo que saldrá a la venta el 26 de marzo a través de Sony Sweden/Columbia Records.

El disco de 20 canciones, grabadas en dos conciertos en el Teatro Real Dramático de Estocolmo en marzo de 2017, es un espectáculo teatral a partir de las canciones, poemas y cartas de Leonard Cohen. Concebido y dirigido por First Aid Kit, el dúo de hermanas suecas invitó a varios artistas de su país, una banda de ocho personas y cuerdas, dos actores y un coro de más de 20 personas en dos de las canciones.

Para Klara y Johana, fue un duro golpe enterarse del fallecimiento en noviembre de 2016 de Leonard Cohen; artista admirado y una de sus influencias más importantes. En aquel momento, First Aid Kit comentó: “… Si alguna vez nos dais una guitarra y nos pedís que cantemos, será esa canción, sin duda, ‘Suzanne’. Cuando la escuchamos por primera vez, lo que sentimos fue, sencillamente, fascinación. ¿Cómo se hace eso?, pensamos. ¿Cómo se escribe así? Suponemos que no es posible, solo Leonard Cohen es capaz… En medio de esta profunda tristeza, nos sentimos tan agradecidas… [Su arte] ha sigo la luz que ha guiado nuestro camino estos últimos diez años desde que empezamos a hacer música, siendo no solo un consuelo sino también una flecha que nos indicaba hacia dónde dirigirnos…”

Hoy, al hablar de Who By Fire, las hermanas Söderberg dicen: “Hace poco escuchamos otra vez este concierto y nos dimos cuenta de que, para nosotras, había sido algo extraordinario. Fue todo un reto crear una presentación que no se basara en las canciones de First Aid Kit. Es algo que no habíamos hecho nunca, pero ha quedado muy bien. Sumergirnos en lo profundo del mundo de Cohen ha sido una maravilla; era un poeta y compositor muy prolífico y todo lo que sacaba tenía un nivel de exigencia muy alto. Se preocupaba muchísimo por su trabajo. La banda, los artistas invitados, la atmósfera en el escenario… todos mostraban una enorme pasión y se percibía como algo mágico. Definitivamente este es un disco que se disfruta mejor escuchándolo de principio a fin, sin interrupción. Déjate llevar y desaparece un rato en el mundo de Cohen.

Decidimos no editar ninguna de las actuaciones. Los errores son parte de la experiencia en directo. En un momento en el que, desgraciadamente, no se puede acudir físicamente a un concierto en directo, puedes escuchar este e imaginar que estás ahí…”

Who By Fire se publicará en una edición deluxe de doble vinilo azul opaco que viene con un póster también doble. Who By Fire también se publicará en formato CD estándar acompañado de un librillo desplegable tipo póster.