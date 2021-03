Belako se suma a los Domingos Brillantes el 30 de mayo

Siguen los Domingos Brillantes. Ya saben: la propuesta de ocio musical para los matinales del fin de semana que está ayudando a revitalizar la escena madrileña de conciertos. En teatros y con todas las medidas sanitarias pertinentes para disfrutar de la música en vivo con total garantía y tranquilidad. Con la colaboración del Festival DCODE llega uno de los grupos más vibrantes y especiales del panorama de los últimos años. Desde Mungía, Belako.

La trayectoria del cuarteto vizcaíno se remonta hasta 2011, cuando empezaron a dar sus primeros pasos. Desde entonces y a través de cuatro discos, Belako se han consolidado como referencia del rock independiente de aquí. Su último trabajo es ‘Plastic Drama’, álbum autoproducido por Belako Rekords con el que se están consolidando como una de las bandas de rock más internacional esdel Estado. Sus primeros 5 temas de adelantos han sido designados como canciones de la semana en NME, The Line Of Best Fit, El Universal… Lo que les ha premiado con su inclusión en el escenario principal del mítico Festival Reading & Leeds 2020. La primera banda estatal en conseguirlo.

Los sonidos retro-futuristas que caracterizan a la banda, no son precisamente fieles a ningún estilo musical en concreto pero se pueden percibir en ellos cruces de sonidos crudos del punk-rock así como ambientes cálidos de la electrónica sinfónica. A pesar de cantar la mayoría de sus canciones en inglés, la banda también guarda dentro de su repertorio temas en euskera. En directo la frescura de los jóvenes componentes del grupo se ve incrementada por la gran energía y motivación que despliegan encima del escenario.

Puedes comprar las entradas para el concierto de Belako en los Domingos Brillantes aquí.