Fleetwood Mac recopila su etapa 1969-1974 en una caja de 8 CDs

Mick Fleetwood, Peter Green, John McVie y Jeremy Spencer fundaron Fleetwood Mac en 1967 y rápidamente encontraron una audiencia para su blues rock de inspiración británica. A lo largo de los siete años posteriores el grupo grabaría otros tantos trabajos e innumerables canciones que siguen acaparando el recuerdo de muchos fans. Rhino reivindica ahora esa etapa con la publicación de dos cajas que recogen gran parte del material grabado en aquella época.

El box Fleetwood Mac 1969-1974 contiene 8 CDs con las versiones remasterizadas de los siete discos que el grupo grabó entre 1969 y 1974, además de varios temas extra y un concierto inédito de 1974 grabado meses antes de que Lindsey Buckingham y Stevie Nicks ingresasen en el grupo. La caja contiene los álbumes Then Play On (1969), Kiln House (1970), Future Games (1971), Bare Trees (1972), Penguin (1973), Mystery To Me (1973) y Heroes Are Hard To Find (1974). El concierto fue grabado por Fleetwood, Welch y los McVies el 15 de diciembre de 1974 en The Record Plant (California).

El mismo 4 de septiembre se publica la caja de 4LPs Fleetwood Mac 1973-1974 que incluye el disco en directo de 1974 y los álbumes Penguin (1973), Mystery To Me (1973) y Heroes Are Hard To Find (1974). Contiene también un single 7″ con “For Your Love” (Mono Promo Edit) y la cara B inédita “Good Things (Come To Those Who Wait)”. El audio ha sido remasterizado de las cintas originales por Chris Bellman en vinilos de 140 gramos.

Los miembros de Fleetwood Mac se han visto sacudidos recientemente por el fallecimiento de uno de sus fundadores, el guitarrista Peter Green, que nos dejaba hace unos días a los 73 años de edad.