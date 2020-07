Fallece Peter Green, miembro fundador de Fleetwood Mac

Peter Allen Greenbaum más conocido como Peter Green, ha fallecido a los 73 años. Uno de los guitarristas más importantes de la historia, cuyo nombre siempre estará asociado a la banda que fundó y posteriormente abandonó, Fleetwood Mac.

Así despedían sus compañeros al músico pocas horas después de conocerse su deceso.

La historia musical de Peter Green arrancó en 1965 cuando entró como guitarrista en la banda de John Mayall Bluesbreakers, sustituyendo a un tal Eric Clapton a las seis cuerdas. Ya en 1967 pondría en marcha Fleetwood Mac junto a sus compañeros Mick Fleetwood, Jeremy Spencer y John McVie.

Los Fleetwood Mac de Peter Green poco tenían que ver con los que llegaron años más tarde, pues la banda oscilaba entre el rock, el blues y ciertas pinceladas de surf, muy patente en uno de sus primeros éxitos, la inmortal “Albatross”.

Tras un par de discos y composiciones que dejó como “Black Magic Woman”, “Man of the World”, o “The Green Manalishi” problemas con el LSD apartaron a Peter Green del grupo, dejándolo finalmente en 1970. Los siguientes años emprendió diversas colaboraciones con artistas como B.B. King, Brunning Sunflower Blues Band, The Gass, Dave Kelly y Richard Kerr.

Como solista dejó varios discos, además de su participación junto al Splinter Group y hasta hace pocos años continuó con su carrera o acompañando a viejos amigos en sus discos.

Descanse en paz.