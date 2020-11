Foo Fighters estrenan el vídeo oficial de ‘Shame Shame’

Foo Fighters no han tenido tiempo de parar para disfrutar de la impresionante recepción que ha tenido el estreno en directo en el programa Saturday Night Live de “Shame Shame“, incluido en el décimo álbum de FF, Medicine at Midnight, que saldrá a la venta el próximo 5 de febrero de 2021. Bueno, quizás sí se tomaron unos segundos, para escuchar la opinión de Entertainment Weekly, que definió la canción como una “melodía hipnótica”, Stereogum elogió el “giro innovador sobre el sonido característico de la banda” y Billboard, que destacó su “beat sexy y molón”…

El sábado 14 de noviembre, Foo Fighters volverán a reunirse para organizar toda una invasión en tu salón y tocar el set completo que será retransmitido en directo desde The Roxy (Hollywood) para todos aquellos que compren su entrada por $15 aquí. Si no tienes delante de ti una TV, tablet, teléfono, etc. exactamente en el momento del concierto, no te preocupes: todos aquellos que compren la entrada tendrán acceso para volver a verlo durante las siguientes 48 horas a partir del comienzo del show. Y por si eso no fuera suficiente… habrá productos del evento de edición limitada disponibles en https://shop.foofighters.com/.

El concierto emitido en directo de Foo Fighters en The Roxy ha sido posible, en parte, gracias a la buena gente de Coors Light, e incluirá elementos de nueva e innovadora tecnología creada especialmente para este concierto único de Foo Fighters: Beer’s Eye View. Coors Light ha acompañado a Foo Fighters sobre el escenario a lo largo de 25 años. Y ahora, por primera vez, Beer’s Eye View llevará a los fans detrás de la escena, donde está la acción sobre el escenario y a la mejor butaca del recinto (la VIB, o la sección Very Important Beer), todo ello desde la perspectiva de la cámara “Can Cam” unida a la Coors Light de Dave.

Y además, Foo Fighters sorprende con el estreno del vídeo oficial de “Shame Shame”, que ya está disponible. Dirigido por Paola Kudacki y coprotagonizado por Dave Grohl y Sofía Boutella, “Shame Shame” presenta, en un impresionante visual en blanco y negro, la interpretación de un sueño recurrente que ha perseguido a Grohl desde su infancia.

Una parte de los beneficios de la emisión en directo del concierto de Foo Fighters en The Roxy serán para Sweet Relief. Fundada en 1993 por Victoria Williams, la Fundación Sweet Relief Musicians proporciona asistencia financiera a todo tipo de músicos profesionales y trabajadores de la industria de la música que luchan por llegar a fin de mes mientras se enfrentan a enfermedades, discapacidades o problemas relacionados con la edad. Sweet Relief proporciona ayuda inmediata a cualquier persona de la industria musical que haya sido afectada financieramente por COVID-19. Se aceptan peticiones, por favor solicite ayuda o DONE si puede a SweetRelief.org.