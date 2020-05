Lady Gaga y Ariana Grande se alían en ‘Rain on me’

Lady Gaga y Ariana Grande lanzan su nueva y esperada canción “Rain On Me”. Es la primera colaboración que hacen juntas. “Rain On Me” es el Segundo single del sexto album de Lady Gaga Chromatica, que se lanzará el 29 de mayo via Interscope Records.



El Pre-order del álbum aquí. Chromatica estará disponible en una gran variedad de formatos físicos incluyendo CD, vinilo y otros. Además, Lady Gaga ha lanzado una nueva colección de merchandising y un vinilo de color exclusivo en ladygaga.com.