Fran Gallo anticipa su nuevo disco con la garagera ‘Foreground Music’

Ron Gallo anuncia nuevo disco, Foreground Music, que saldrá el 3 de marzo de 2023 en el sello Kill Rock Stars. Un trabajo en el que le grita a las constructoras que convierten los vecindarios en anodinos anuncios de AirBnB; a los mandamases de las corporaciones que deciden cuánto cuesta la música y a los extremistas empeñados en provocar un apocalipsis de destrucción racial y civil.

Se enfrenta a los villanos de nuestra sociedad y ayuda a los que estos aplastan, encontrando una manera de reírse de lo absurdo de toda la situación. En estas 11 canciones, Gallo muestra lo que Ann Powers una vez denominó «electricidad alfabetizada». Pasa del fuzz al lounge jazz, del freaky pop al post-punk, volviendo a la música rock verdaderamente divertida, mientras apunta a todo lo que se mueve. Apunta a los privilegios del hombre, la era de la ansiedad, la apatía frente a la acción, la gentrificación, el narcisismo, la terapia de compras, la xenofobia, el temor de las generaciones futuras, los extremistas de derecha, el capitalismo, el cambio climático y la experiencia de tener un ser querido víctima de una adicción.

A pesar del caos, Ron Gallo infunde al álbum un encanto desenfadado, que proviene de un sincero amor por las personas y de la protección de las cosas que consideramos sagradas.

El tema que lo anticipa es el que le da título, «Foreground Music» de la que dice: «la gran variedad de ansiedades que alimentan la vida hoy en día. Una oda a todas las 3 AM. Me desperté con pánico por todo, desde el fin del mundo hasta arrepentirme de todo lo que dije o hice en toda mi vida. Tal vez hay algo específicamente malo conmigo o es un problema específico de Estados Unidos, pero ¿cómo puedes estar vivo en este momento y no estar ansioso? Esta canción podría ser lo más cercano a lo que se siente al estar en mi cabeza: reír a pesar de la crisis, por eso creo que es un buen nombre para el tipo de música que hago».

Escucha ‘Foreground Music’ de Ron Gallo