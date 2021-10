Franz Ferdinand pierde a su batería, Paul Thompson

Llevábamos tiempo sin noticias de Franz Ferdinand. Han pasado tres años de su último álbum, Always Ascending (2018) y cuando deberían estar anunciando el sucesor, se quedan sin su batería y miembro fundador Paul Thompson. Su sucesora en las baquetas será la baterista Audrey Tait.

Así lo ha contado el propio Thompson en un comunicado a través del Instagram de la banda:

“Después de casi 20 años, ha llegado el momento de que este chico se haga a un lado. Nunca imaginé en 2002 que la vida tendría todo esto reservado. Ha sido como un sueño y todavía lo estoy procesando”.

Los propios Franz Ferdinand han comentado igualmente:

“Hola Mundo. Paul deja la banda. Fue un poco impactante para nosotros cuando nos enteramos, así que probablemente también lo será para algunos de vosotros. Paul ha sido nuestro amigo durante más de veinticinco años y esperamos por lo menos otros veinticinco. Es un tipo divertido, inteligente y sensible. Tampoco es un mal baterista. No pasas 20 años recorriendo el mundo con alguien sin que se convierta en una familia y eso no va a cambiar. Estamos contentos de haber compartido esas aventuras y experiencias juntos y esperamos escuchar lo que hará a continuación.

Después de haber tocado con Paul durante tanto tiempo, es obvio que no cualquiera podría sentarse detrás del kit en Franz Ferdinand, así que nos complace decir que una de los otros mejores bateristas del mundo se une a nosotros. Muchos de ustedes en Glasgow ya sabrán lo increíble que es Audrey Tait y estamos encantados de que se una a nosotros. Se siente totalmente natural tocar con ella y es muy divertida. Ha sido electrizante estar juntos en el estudio y estamos ansiosos por tocar en vivo para todos vosotros. Aquí hay una foto de Paul, literalmente, entregándole sus palos en una sala de ensayo sin ventanas”.

Recordemos que en 2016 Nick McCarthy, guitarrista de la banda escocesa desde su fundación hasta su trabajo junto a Sparks, FFS (2015) dejaba a sus compañeros aduciendo motivos familiares, aunque no se descarta un regreso en el futuro.