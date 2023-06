Game Preserve (2003) de Bart Davenport por primera vez en vinilo

El aclamado álbum Game Preserve (2003) de Bart Davenport finalmente ve la luz en formato vinilo, el medio analógico que esta joya de pop clásico tanto merece.

En otoño de 2002, Bart Davenport se adentró en los estudios Wally Sound de Oakland, acompañado de su antiguo compañero en The Kinetics, Jon Erickson, a cargo de la producción, y un talentoso grupo de músicos locales. Tanto Erickson como Davenport tienen un cariño especial por las melodías de The Carpenters, Joni Mitchell y The Eagles, que fueron la banda sonora de sus vidas en su juventud. A principios de los años 2000, estaban listos para reconectarse con lo que a menudo se denomina el sonido Laurel Canyon. «Solía comprar cintas usadas en mercados y las reproducía en el coche», explica Bart. «Los primeros álbumes de Jackson Browne y ‘Ladies Of The Canyon’ de Joni Mitchell estaban muy presentes. Jon Erickson se adentraba cada vez más en el sonido yacht-rock de Steely-Mac-Doobie. Una cierta nostalgia de la infancia nos llevó a muchos de nosotros a esa parte de los años setenta. Si bien en mi primer álbum había coqueteado con el soft-rock clásico, ese disco era bastante disperso en términos de estilo. Quería que el siguiente álbum tuviera una mayor coherencia. Jon y yo establecimos algunas reglas básicas: sin guitarras eléctricas (excepto en ‘Bar-Code Trees’). Sin sintetizadores. Y lo más importante, todas las canciones deben tener un sonido de batería compacto, grabado con micrófonos muy cercanos. Establecer este tipo de limitaciones durante las sesiones le otorga a tu disco una calidad distintiva. En el caso de ‘Game Preserve’, se trata principalmente de una batería compacta, instrumentos acústicos y producción analógica».

Aunque el sonido del álbum está firmemente arraigado en la década de 1970, las composiciones de Davenport abarcan una amplia gama de estados de ánimo. Desde la introducción casi flamenca de «Sweetest Game» hasta el sombrío Wurlitzer de «Nowhere Left To Go», pasando por el brillo de las guitarras de 12 cuerdas en «Intertwine», «Game Preserve» narra una historia de amor juvenil, inocencia perdida y redención, atravesando fronteras y océanos en su travesía musical.

Publicado originalmente en 2003 por el sello Antenna Farm de Oakland, el sonido ultraanalógico de Game Preserve solo estuvo disponible en formato CD. Posteriormente, sellos discográficos de Alemania y España lanzaron copias, siendo este último uno de los países donde el álbum tuvo un buen recibimiento, lo que permitió que Bart Davenport ganara una pequeña pero leal base de seguidores que aún disfruta hoy en día. Sin embargo, en Estados Unidos, Davenport y su segundo álbum permanecieron en la oscuridad. A pesar de ello, para los melómanos que lo descubrieron, el álbum sigue siendo un clásico de la época.

Este lanzamiento en vinilo es un hito significativo para los seguidores de Bart Davenport y los amantes de la música en general. Game Preserve ha sido aclamado como un clásico atemporal, y ahora, con la calidez y autenticidad del vinilo, los oyentes podrán sumergirse en la esencia misma de este álbum. A la venta aquí.