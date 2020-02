Giant Rooks cambian su gira al mes de junio

La gira de los alemanes Giant Rooks, anunciada en un principio para mayo, pasa finalmente a celebrarse el mes de junio. De esta manera, su concierto de debut en Madrid tendrá lugar el 9 de junio (Caracol), mientras que el de Barcelona será el día siguiente, el 10 (Razzmatazz 3). En un comunicado emitido hoy por la banda germana, esta indica, sobre los motivos del cambio de fechas, que “debido a problemas con nuestra agenda de conciertos, Giant Rooks hemos tenido que posponer nuestros conciertos de Madrid y Barcelona.” Las entradas ya adquiridas siguen siendo válidas para las nuevas fechas. Aquellos que quieran el reembolso de las mismas, podrán gestionarlo en el punto de compra.

Giant Rooks es una de las más prometedoras bandas germanas de indie pop aparecidas en el último lustro, gracias a un art-pop con mucho poder melódico y amablemente contagioso y también por su directo pulcro pero dinámico, con brillo en los acabados y momentos para la euforia. Procedentes de la localidad de Hamm y fundados en 2014, empezaron a llamar la atención de forma destacada en 2016 en el NRW KULTURsekretariat, iniciativa de promoción cultural de su país, donde ganaron en la categoría de recién llegados. Poco después quedaron en tercera posición en los New Music Awards organizados por la plataforma de televisión y radio online ARD. La formación, que está compuesta por Frederik Rabe (voz, guitarra, percusión, sintetizador), Finn Schwieters (guitarra), Luca Göttner (bajo), Finn Thomas (batería) y Jonathan Wischniowski (piano, sintetizador), publicó su primer trabajo en 2015, el EP “The Times Are Bursting The Lines”. Desde entonces han lanzado dos más, “New Estate” (2017) y “Wild Stare” (2019), y han colaborado en el single “Another Heart / Another Mind” de Razz, a quien han teloneado, un rol que también han desempeñado para Kraftklub, Von Wegen Lisbeth y The Temper Trap.

GIANT ROOKS

09 Jun – MADRID – Caracol – Entradas

10 Jun – BARCELONA – Razzmatazz 3 – Entradas