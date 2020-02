Inéditos de David Bowie para el Record Store Day

Tomado de fuentes descubiertas recientemente en The David Bowie Archive®, I’m Only Dancing (THE SOUL TOUR 74) se grabó principalmente durante la actuación que David ofreció en Michigan Palace, Detroit, el 20 de octubre de 1974, e incluye además bises grabados en el Auditorio Municipal de Nashville el 30 de noviembre de 1974. La única canción que falta del set del concierto ofrecido el 20 de octubre es ‘Diamond Dogs’, que desafortunadamente no se grabó en su totalidad. Para compensar eso, se decidió incluir los bises del concierto del 30 de noviembre que contó con ‘Diamond Dogs’, dando una visión más completa del set de The Soul Tour, incluyendo temas como ‘Knock On Wood’ y ‘Foot Stompin’ / I Wish I Could Shimmy Like My Sister Kate’ medley.

The Soul Tour fue una salida llevada a cabo en 1974 coincidiendo con la gira Diamond Dogs, que gozaba de una extravagancia teatral. Durante un descanso de tres semanas a fines de ese año, el elaborado escenario de Hunger City de seis toneladas del Diamond Dogs Tour se redujo drásticamente, y el repertorio de la gira fue revisado para incluir temas aún inéditos de las sesiones de Young Americans. The Soul Tour también contó con una banda renovada, aumentada para incluir músicos y vocalistas de esas sesiones, y rebautizada con el nombre The Mike Garson Band.

I´m Only Dancing (THE SOUL TOUR 74) sigue al lanzamiento Cracked Actor (Live Los Angeles ’74) publicado en el anterior Record Store Day Day. El diseño para los formatos 2LP y 2CD se basa en el arte original de los programas de The Soul Tour. Esta gira es considerada una de las más míticas entre los fans de Bowie, ya que el tour solo visitó 17 ciudades en el este y el sur de los EE. UU. Esta es la primera vez que se publica oficialmente un audio de esta gira.

CHANGESNOWBOWIE es una sesión de 9 pistas grabada para la radio y transmitida por la BBC en el 50 cumpleaños de David el 8 de enero de 1997. La emisión originalmente presentó una entrevista con David, conducida por Mary Ann Hobbs, intercalada con mensajes de felicitación de cumpleaños y preguntas, especialmente grabados para la ocasión, de personas como Scott Walker, Damon Albarn, Bono, Robert Smith y muchos más. La entrevista y los mensajes de cumpleaños no aparecen en este álbum. Esta sesión mayormente acústica, incluye algunos de los temas favoritos de David de sus propias composiciones y fue producida por el propio Bowie, Reeves Gabrels y Mark Plati.

CHANGESNOWBOWIE se grabó y mezcló en Looking Glass Studios en Nueva York en noviembre de 1996 antes de los ensayos para el concierto de 50 cumpleaños de David en el Madison Square Garden y la portada del álbum contará con un impresionante retrato en blanco y negro de David del reconocido fotógrafo Albert Watson, tomado en Nueva York en 1996.