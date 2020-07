Gus Dapperton anuncia disco para septiembre

Gus Dapperton anuncia la publicación de su esperado segundo álbum, Orca, este 18 de Septiembre a través de AWAL/Popstock! Si has seguido la trayectoria de este joven de 23 años desde sus primeros singles y EPs hasta el primer álbum de largo formato de 2018 Where Polly People Go to Read, verás que el cantante/compositor/productor ha entrado en nuevo territorio, con un álbum que explora el sufrimiento y el dolor humano pero que trata también sobre la cura y el perdón. Orca fue compuesto y producido por Dapperton, con Spike Stent (Frank Ocean, Lady Gaga, Beyonce) a las mezclas.

Tras el lanzamiento de su single, “First Aid,” una canción centrada en el aislamiento, comparte una nueva canción de su álbum, “Post Humorous,” un tema inteligente y devastador sobre experimentar la muerte en la infancia.

“Post Humorous” viene acompañada de un videoclip en el que aparecerán los amigos de Dapperton de distintos rincones del mundo, cada uno participando en las letras de la canción, incluyendo a su hermana Amadelle, a la fotógrafa Jess Farran, el skater Erik Arteaga, y los músicos Benee, Remi Wolf, Orion Sun, y Santi, entre muchos otros.

Orca es una metáfora para, como Gus Dapperton explica, cómo “somos todos animales en jaulas y cómo no podemos comprender nuestro sufrimiento a partir de su apariencia física.” Comenzó a escribir el álbum mientras estaba de gira en 2018, motivado por tocar ante sus seguidores y oyentes primerizos en países que nunca antes había visitado, pero sintiendo el estrés de la carretera también. “Estaba inestable,” recuerda. “Mi vida y hábitos se habían vuelto extremos. No dormía ocho horas por las noches, bebía y tomaba drogas constantemente. No comía sano. Y, además, actuaba. Un concierto puede ser inspirador, una cima de emociones; pero si algo sale mal puede ser devastador.”

Esa montaña rusa emocional, con sus picos y caídas, junto al deseo de volver a casa, llevaron a Gus por rincones oscuros—aunque no fuera obvio para aquellos que lo rodeaban. Uno de los peores aspectos de la depresión es cómo te sabotea y desmonta tus conexiones; estás solo en tu cabeza, sintiéndote incapaz de comunicar lo que te ocurre y, si eres un joven saludable, las personas que te rodean no tienen por qué descubrir lo que te aflige.

Las decisiones creativas de Gus Dapperton en pos de un sonido crudo que encajara con esas emociones no fueron fáciles. “Soy un gran defensor de mostrarme vulnerable en mi música,” dice, pero admite que enfrentarse a esos sentimientos “fue una oportunidad para abrirme que me asustaba.” Pero se impulsó a hacerlo y, con la ayuda de sus amigos y su familia, salió de ello con más fuerza. “Fue catártico poner esas emociones en mi música,” dice. Cuando Orca se publique en Septiembre, no será el único que lo sienta así.

