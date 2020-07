Estrenamos el nuevo videoclip de Royal Flash

Hace un par de años te hablábamos en Muzikalia de un interesante y enérgico grupo de Alcalá de Henares llamado Royal Flash que se disponía a lanzar su nuevo EP. Por entonces ya empezaban a hacerse un nombre actuando en festivales como el Sonorama y apareciendo en Los Conciertos de Radio 3. En aquel, y en posteriores trabajos, la banda cantaba en inglés y practicaba un rock and roll fresco y explosivo.

Damos un salto en el tiempo y nos plantamos en el pasado mes de abril. Royal Flash han publicado ya dos EPs y un LP, pudiendo presumir de una trayectoria que les ha llevado a dar conciertos tanto por España como fuera (Suecia, Hungria y Canada). En nuestra PlayList Emergente te dimos a conocer a unos nuevos Royal Flash, cantando en castellano un tema llamado “Aire” como anticipo de su nuevo álbum, Pasión. Otra novedad: en “Aire” se aprecian algunos ligeros ritmos latinos que actualizan su sonido. La idea del cambio de idioma, en sus propias palabras, es que su música “llegue a la gente de una manera más directa”.

Hoy, finalmente, constatamos ese cambio en el sonido de Royal Flash con su nuevo single, “Surfin’ puto”. Los madrileños se lanzan ya totalmente de cabeza en brazos de una especie de garaje latino que, sin renegar totalmente de su sonido anterior, lo complementa con toques surferos, fronterizos y caribeños que lo hacen perfecto para los calores veraniegos que ya nos empiezan a agobiar.

Hoy estrenamos, en exclusiva para Muzikalia, el vídeo-lyric de “Surfin’ Puto”, nuevo tema de Royal Flash y nuevo anticipo del que será su próximo disco. Un vídeo de animación editado y dibujado por Edu Morales para acompañar un tema que ha sido grabado en Garlic Records con Edu Molina III. Si los virus no lo impiden, el grupo estará presentando su nuevo álbum, La Pasión, el sábado 10 de octubre en la Sala El Sol de Madrid. Las entradas anticipadas pueden adquirirse ya en este enlace.