Hinds – The Prettiest Curse (Lucky Number Music Ltd)

The Prettiest Curse es un hito importante para Hinds. Han conseguido despejar a esa legión de haters cuñados que parecían no soportar que unas chicas monas y muy jovencitas fueran apropiándose de cientos escenarios en todo el planeta, robando el corazón a fans y prensa de medio mundo. Nadie puede negarles ser unas currantas y estar abiertas a la evolución, como bien demuestran en dos de las cimas contenidas en este disco, “Good Bad Times” o “Riding Solo”.

Lo nuevo de Hinds respira ambición y ganas de demostrar que su talento aún está lejos de mostrarnos su techo. Desde la preciosa portada a cargo de la genial Ouka Leele, a la producción de la estadounidense Jennifer Decilveo (Bat for Lashes, Beth Ditto, Albert Hammond Jr.), sus nuevos temas van mucho más allá de ese característico garage pop juguetón que fueron dejándonos en Leave Me Alone (2015) y I Don’t Run (2018). Manteniendo ese pop de guitarras y la habitual forma de repartir voces entre Carlotta Cosials y Ana Perrote, no tienen reparos en embadurnarse de sintetizadores y teclados y llenar sus nuevos temas de groove, gotitas de funk, aires psicodélicos con reminiscencias melódicas de bandas de chicas de los 60.

The Prettiest Curse suena en parte a transición, a una mutación y crecimiento hacia caminos que aún desconocemos, donde sus habituales tics suenan más contemporáneos que nunca y sus letras en inglés, van haciendo poco a poco hueco a fraseos en castellano. Hitos como “Good Bad Times” deberían abrir un camino por explorar o quizá no, ahí radica siempre el encanto de lo inesperado. De momento pasemos un buen rato con la pegajosa “Just Like Kids (Miau)” donde se ríen de los haters, bailemos con las melodías de “Waiting for You” o una “Boy” cuyo estribillo las acerca el dreampop y dejémonos seducir con las guitarras españolas de la bonita “Come Back and Love Me <3”.

Paso de gigante para nuestras chicas favoritas.

