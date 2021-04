Garbage anuncian disco y adelantan single

Garbage tendrán nuevo disco en 2021. Ya conocemos los primeros detalles del que será uno de los álbumes más esperados de este año, No Gods No Masters, que se editará el 11 de junio a través de Stunvolume / Infectious Music.

La banda de Shirley Manson y Butch Vig tienen listo el segundo trabajo desde su resurrección hace un lustro con Strange Little Birds (2016), en el que retomaban sus mejores poses noventeras.

“Este es nuestro séptimo disco, cuya significativa numerología afecta al ADN de su contenido: las siete virtudes, los siete dolores y los siete pecados capitales”, dice la líder de Garbage, Shirley Manson, del violento y subversivo nuevo álbum de la banda: “Era nuestra manera de tratar de dar sentido a lo jodidamente loco que se ha vuelto este mundo y el asombroso caos en el que nos encontramos. Es el disco que sentimos que teníamos que hacer en este momento”.

Producido por el grupo junto a su habitual Billy Bush (Muse, Ash, Against Me!, L7, …). Las semillas de ‘No Gods No Masters’ se plantaron en el verano de 2018 en el desierto de Palm Springs. El cuarteto se reunió en la casa de uno de los familiares de Steve Marker y esbozó el esqueleto del álbum durante dos semanas, improvisando, experimentando y sintiendo las canciones. Luego grabaron todo en demos y se dieron un respiro, para volver a reunirse en Los Ángeles más adelante y terminar el disco.

Un primer adelanto

“The Men Who Rule the World” es la primera canción que descubrimos del disco, una acusación incendiaria y un llamamiento a las armas, una exhibición sónica poderosa que marca el tono del contenido del próximo nuevo álbum de la banda. Una crítica al auge de la miopía capitalista, el racismo, el sexismo y la misoginia en todo el mundo, la pista es una canción de protesta contundente y una clara declaración de intenciones de una banda que todavía cree en el poder de la disidencia.

El videoclip fue realizado por el director de cine, animador y pintor chileno Javi Miamor.

Escucha “The Men Who Rule the World”