Hot Chip comparten el tercer corte de su nuevo álbum Freakout/Release , que se publicará el 19 de agosto . La canción principal de su octavo disco, el sonido de “Freakout/Release” es diferente a los sencillos compartidos anteriormente “Eleanor” y “Down” .

“Freakout/Release” se parece más a su brillante versión de “Sabotage” de Beastie Boys, que es lo que inició el proceso de escritura del nuevo LP. En la nueva canción, el quinteto usa vocoders distorsionados, guitarras crujientes y percusión para aprovechar esa energía en vivo irrepetible. Y mientras Alexis Taylor canta “I need an escape and some native beingaling” , destila los temas del disco de forma sencilla, “Life’s what you make it… Make a sound and throw the forms” .

Hablando de la canción, Taylor dice: “ Freakout/Release trata sobre la energía reprimida y la necesidad de liberarse y escapar. También se trata de darle sentido a la música y, a veces, estar atormentado por aquello en lo que te enfocas: la música nunca deja mi cabeza por un segundo, lo que suele ser una buena sensación, pero a veces también puede resultar claustrofóbico. También se trata de encontrar tu lugar en relación con la música y la interpretación. El riff debería sentirse brutal, tonto y elemental, y Joe estaba pensando en Seven Nation Army y en la simplicidad de ese cambio de silencio a ruidoso y de ida y vuelta”.

Escucha ‘Freakout/Release’ de Hot Chip