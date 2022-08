Lucía Tacchetti presenta ‘El Modo’, adelanto de su nuevo disco

Lucía Tacchetti presenta “El Modo”, primer adelanto de su próximo disco, y revela algunas pistas de su nueva etapa. Se trata de una pieza con una impronta más personal, ya que también fue producido por la artista, y profundiza el camino de la electrónica analógica que escuchamos en ELETÉ (2020), su último LP.

“Trabajé mucho para tomar el rol de productora del álbum. Deseaba llevar a cabo las ideas que tenía y lo logré luego de un año y medio de trabajo. Fueron meses de muchísima dedicación a la composición y producción. Estoy muy feliz con el resultado final”, afirma la artista.

Si bien pasaron tan solo dos años de la publicación de aquel trabajo, la carrera de Lucía no hizo más que crecer a pasos agigantados y por todo el mundo. En 2021 lanzó “Lost Cool”, un track junto a la banda canadiense Holy Fuck, a quienes también acompañó este año en su gira europea. Pero eso no es todo, porque durante este 2022 la artista también tocó en España, estuvo sobre el escenario de Lollapalooza Buenos Aires y se presentó en House of Vans con Jessie Reyez en Ciudad de México seleccionada por Anderson .Paak.

Según Lucía: “Me mudé a Madrid en mayo del 2021 y no me detuve hasta el día de hoy. Todo los festivales, conciertos y viajes me hicieron cambiar radicalmente, siento que soy otra persona y artista. Aprendí muchísimo, en especial de la gira con Holy Fuck. Tantos movimientos, internos y externos, se ven reflejados en todo el álbum”.

“El Modo” no es una canción de estructura tradicional, acá hay más pasajes laberínticos y repetitivos que caminos con comienzo y final nítidos. La introducción construída por capas sonoras que se incorporan poco a poco sirve de preparación necesaria para iniciar el viaje. Pero allí hay algo más: los instrumentos están grabados en vivo y pensados a partir de la situación performática arriba del escenario. Es este combo de elementos el que le aporta la organicidad que escuchamos en el track, incluso a costa de programaciones, secuencias y arpegiadores.

Escucha ‘El Modo’ de Lucía Tacchetti

Foto Lucía Tacchetti: Fabricio Pérez