Hot Chip tienen nuevo single, ‘Fire Of Mercy’

El pasado verano, Hot Chip lanzó su octavo álbum Freakout/Release, una continuación de lo que, en este punto, parece ser una racha inquebrantable para el quinteto. Este álbum representa otro pico emocionante en su carrera de varias décadas, en la que han seguido innovando y desarrollando una colección de canciones rica y resonante. Demostrando que no se quedan quietos, ahora nos presentan su magnífico nuevo sencillo «Fire of Mercy», en colaboración con el productor y compositor malayo-irlandés Yunè Pinku. Alexis Taylor y Joe Goddard comparten las voces en este nuevo clásico de Hot Chip, impregnado de euforia y melancolía.

Hablando del nuevo single, Joe Goddard dijo: «Fire of Mercy» se relaciona con el concepto central de las » Songs of Experience’» de William Blake: lamenta la corrupción que inevitablemente conlleva la edad adulta y anhela un retorno a la pureza de la infancia». Yunè Pinku añade: «Es un gran honor trabajar con Hot Chip, ya que son grandes leyendas de la electrónica. Cuando me pusieron Fire of Mercy y me pidieron que me subiera al tema, me encantó trabajar con ellos».

Escucha ‘Fire Of Mercy’ de Hot Chip ft. Yunè Pinku