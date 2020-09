Yo La Tengo estrenan la inédita ‘Bleeding’

Yo La Tengo comparte el segundo single adelanto de su próximo EP, Sleepless Night. “Bleeding” es el título de esta nueva canción original, una balada en la que las delicadas melodías de las guitarras dan paso a un ciclón de fuzz. El EP de cinco canciones también incluirá covers de canciones de The Byrds, The Delmore Brothers, Bob Dylan, Ronnie Lane y The Flying Machine.

Las canciones de Sleepless Night se publicaron inicialmente como una de las caras de un LP incluido en un catálogo de edición limitada (publicado por LACMA y DelMonico Books/Prestel) para la exposición en el LACMA, Yoshitomo Nara, primera retrospectiva internacional del artista japonés Yoshitomo Nara (b. 1959). Nara, seguidor del grupo desde sus comienzos, trabajó en colaboración con Yo La Tengo, Georgia Hubley, Ira Kaplan, y James McNew, para elegir las canciones del EP.