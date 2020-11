Ideas de citas para todos los que no pueden imaginar una vida sin música

No necesariamente tienes que dedicarte a la música profesionalmente para que esta sea una parte importante en tu vida y tus relaciones. Cuando hablamos de citas, la música le aporta un toque especial, ayuda a tu pareja a sentirse más cómoda e incluso a ti. Según estadísticas recaudadas de https://citasenlaweb.com/, cada hombre trata de tener una primera cita lo más romántica posible, y, cómo no, la música puede hacer exactamente eso.

Es casi infalible incluir música en tu cita de alguna manera, pero tienes muchísimas maneras de hacerlo y estas se deben adaptar a muchos factores, como la actividad a realizar en esa cita, la personalidad de ambos, su ocupación (es distinto si alguno se dedica a la música que si solamente a ambos le gusta la misma banda). Tienes que evaluar todas estas opciones de acuerdo al objetivo de la cita, si quieres que sea más romántica o más casual, etc. Algunas de estas opciones son:

Ir a un concierto del artista favorito

Es una manera bastante ingeniosa, no solo de mostrar tu interés en el otro, sino de demostrarle que le prestas atención a sus gustos y preferencias. Ir a un concierto o escuchar música tocada en vivo suele ser una experiencia muy positiva, sobre todo si el artista es uno de los favoritos de tu pareja, pues no solamente es emocionante, sino que es una gran experiencia para vivirla acompañado, además de que dará tema de conversación por un buen tiempo y será un lindo recuerdo.

Contratar un músico

Si te apetece vivir una experiencia un poco más íntima y privada, una romántica alternativa a salir a ver una presentación de música en vivo es contratar un músico privado. Incluso puedes cocinar la cena tú mismo para completar la velada romántica perfecta, además de tener un repertorio a tu disposición y una experiencia totalmente personalizada. Esto te prueba que no es necesario salir de casa para tener una cita inolvidable y romántica.

¿Por qué no tocar música tú mismo?

Otra buena opción para tener una cita inolvidable que esté relacionada con la música, es tocar música tú mismo si tienes esa vena artística. Es una forma genial de mostrar dedicación o interés si has practicado alguna canción en particular, ya sea de tu autoría o un cover, para esa persona especial, que probablemente lo tomará como un regalo encantador e inolvidable, incluso si desafinas un poco. Tocar música para tus seres queridos te permite también ganar confianza en ti mismo, mientras todos están complacidos con tu presentación.

Ir a un bar de karaoke o armar una noche de karaoke en tu propia casa

El karaoke siempre es una opción divertida para todas las personas, pues les permite revivir la emoción que hay en todas esas grandes canciones de la historia. Tal vez te preguntas sobre qué pasa si no eres un buen cantante y sientes que vas a hacer el ridículo, pero la verdad es que no debes preocuparte por eso: si has estado en un karaoke antes, sabrás que lo importante es la emoción que le imprimes a tu propia presentación más que el sonido armonioso de tu voz, así que, ¡no hay de qué preocuparse!

En conclusión, hay muchísimas opciones para tener una inolvidable cita que tenga relación con la música, solamente debes estar claro de cómo quieres que sea tu cita (algo romántico e íntimo, o divertido e informal…). ¡Tú decides! La música es un lenguaje universal y tiene el poder de hacer a las personas cambiar de ánimo y expresar sentimientos que en ocasiones las palabras no pueden.