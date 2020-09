Oneohtrix Point Never anuncia nuevo disco

Oneohtrix Point Never anuncia nuevo álbum, el cual verá la luz el 30 de octubre a través de Warp y bajo el título de Magic Oneohtrix Point Never.

La publicación de un álbum homónimo es un momento simbólico en la carrera de un artista. Aunque a menudo es algo que se reserva para el comienzo de una discografía, Oneohtrix Point Never vuelve a desafiar la mayoría de las nociones y estándares del pensamiento lineal de la música. A lo largo de su trayectoria, ha cambiado los paradigmas tradicionales constantemente mezclando el sonido digital con sonatas contemporáneas.

Como adelanto, publica “Drive Time Suit” un preludio compuesto por las tres primeros temas de su nuevo álbum: “Cross Talk I”, “Auto & Allo” y “Long Road Home” (la cual incluye la voz de Caroline Polachek). Tres canciones que suponen el esperado regreso de Daniel Lopatin, el artista y productor afincado en Nueva York, cuya obra está definiendo una era.

Puedes escuchar aquí las tres canciones:

A finales de 2019, Lopatin puso la banda sonora de una de las películas más aclamada por la crítica en los últimos tiempos, el thriller de los hermanos Safdie titulado Uncut Gems (Diamantes en bruto). Antes de este lanzamiento, Lopatin publicó el célebre Age Of en 2018 a través de Warp, un disco donde presagiaba un sentimiento universal en relación a nuevos cambios, algo que está de actualidad con la situación actual.

Ahora, Lopatin gira el dial hacia sus propias frecuencias internas, partiendo de los orígenes de OPN como un medio para descubrir un nuevo sentido de ligereza y espíritu en tiempos tumultuosos. La estructura de Magic Oneohtrix Point Never “mOPN” en sí misma junta literalmente la lógica de transmisión de las franjas horarias de la radio, comenzando por la mañana y terminando por la noche, enredadas junto a transformaciones caleidoscópicas y nerviosas propias del sonido entre diales. El ahora desaparecido formato conocido como “Beautiful Music”, popularizado más tarde como “Easy Listening” y “New Age” son sólo uno de los muchos colores que se escuchan en mOPN. Lopatin también hace collages de grabaciones de archivo de varias emisoras FM estadounidenses, en las que las firmas de DJ chocan con anuncios o mantras de autoayuda para formar reflexiones de humor negro sobre la cultura musical estadounidense.

Oneohtrix Point Never siempre ha sido meticuloso y evocador, desde la fonética deconstruida de Replica y R Plus Seven, hasta la composición de rock alternativo y pop de cámara presente en Garden Of Delete y Age Of, pasando por la naturaleza sinfónica de sus partituras para Uncut Gems y Good Time. Magic OneohtrixPoint Never sintetiza todos los elementos de su trabajo anterior para crear una obra maestra humanista cohesiva, haciendo que el título homónimo del álbum sea tanto una referencia a sus raíces como a su afianzamiento en el momento presente.