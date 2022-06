IDLES comparten su concierto en ‘From The Basement’

IDLES publicaban a finales de 2021 su cuarto disco, Crawler, en el que se muestran introspectivos e incluso frágiles, abriéndose en canal para compartir su dolor y hablar sin tapujos de traumas o adicciones propias y ajenas

El sucesor de Ultra Mono (2020) fue grabado en Real World Studios en Bath durante la pandemia de Covid-19, coproducido por Kenny Beats y el guitarrista de IDLES Mark Bowen.

La banda británica lo ha estado presentando en directo en From The Basement, programa de televisión creado por Nigel Godrich y el productor Dilly Gent.

Estas fueron las canciones que interpretaron:

MTT 420 RR

Meds

Car Crash

When The Lights Come On

The Wheel

The Beachland Ballroom

Wizz

Disfruta del concierto de IDLES en From The Basement