Cat Power comparte su versión de ‘You Got The Silver’ de los Stones

Cat Power comparte su versión de “You Got The Silver” de The Rolling Stones (aquí la reseña de su reciente visita a Madrid), un tema que solo podía encontrarse en la versión japonesa de su disco Covers, lanzado a principios de este año. La canción fue la primera con la voz de Keith Richards en la carrera de los británicos.

Si bien con frecuencia deleita y sorprende con las canciones que elige para hacer versiones, es el compromiso total de Marshall con la interpretación, imbuyendo las canciones con una singularidad creativa que rivaliza con su trabajo original, lo que hace que las versiones de Cat Power sean tan especiales. Pitchfork dice que Marshall puede “reorganizar una canción simplemente entrecerrando los ojos”.

Escucha ‘You Got The Silver’ de Cat Power

Próximos conciertos de Cat Power

30 junio 2022 – Masía guarida Cabanyes en Vilanova i la Geltrú , España

4 julio 2022 – Real Jardín Botánico Alfonso XIII en Madrid, España