Vuelven Yeah Yeah Yeahs, escucha su nuevo single junto a Perfume Genius

Yeah Yeah Yeahs están oficialmente de regreso con un nuevo disco, que llega nueve años después del discreto Mosquito (2013). La banda de Karen O, Nick Zinner y Brian Chase anuncian su quinto álbum de estudio, Cool It Down, se lanzará el 30 de septiembre a través de Secretly Canadian.

Una colección de ocho pistas que según comentan, concentra todas las virtudes la banda y que ha sido producida por Dave Sitek (TV On The Radio). El primer tema que escuchamos se llama “Spitting Off the Edge of the World” y cuenta con la compañía de Perfume Genius.

La letra reflexiona sobre el estado del medio ambiente y la necesidad de honestidad sobre el daño que le estamos haciendo a la Tierra. Karen explica: “Veo a las generaciones más jóvenes contemplando esta amenaza, y están parados al borde de un precipicio, enfrentando lo que se avecina con ira y desafío”, dice. “Es estimulante, y hay esperanza allí”. Un tema lento y denso, en las coordenadas de los últimos Beach House.

Perfume Genius también coprotagoniza junto a Karen el vídeo de “Spitting Off the Edge of the World”, y aparece como un conductor de limusina ángel vengador de su reina rebelde del desierto. Fue dirigido por el antiguo colaborador de Yeah Yeah Yeahs, Cody Critcheloe (también conocido como Ssion), quien diseñó Fever To Tell y también dirigió el increíble video “Queen” de Perfume Genius.

Escucha ‘Spitting Off the Edge of the World’ de Yeah Yeah Yeahs ft. Perfume Genius

Estas serán las canciones de Cool It Down