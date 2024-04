Itasca – Imitation Of War (Paradise Of Bachelors)

Itasca es el proyecto musical de Kayla Cohen que ya lleva en activo desde hace más de una década. Siempre se ha mantenido en un perfil bajo dentro de los parámetros de la música de folk pop de autor, y parece que con este Imitation Of War (Paradise Of Bachelors, 2024) no vaya a cambiar esta dinámica, aunque haya conseguido hilvanar sus mejores canciones dentro de su dilatada carrera.

Una de las mejores cualidades de Cohen es la capacidad de recrear paisajes sonoros con resonancias a la California de los sesenta y setenta con unos sonidos repletos de reverberaciones que consigue sacar del mástil de su guitarra. Acompañada por bajo y batería, la norteamericana teje espacios de ensoñación que induce a algo parecido al trance.

Las referencias que se bajaran en este notable disco son variadas, y la autora sabe gestionar con un especial cariño por el detalle. Comienza el disco con “Milk” una poderosa canción entonada como si estuvieran retenidos entre los surcos del Blue de Joni Mitchell, y en su guitarra encierra la magia contenida en los discos setenteros y de suave electricidad de Neil Young. Un arranque delicioso. La sombra de Kurt Vile asoma en “Imitation Of War”, sacando unas notas cristalinas de su guitarra, y envolviendo la tonada con aires Laurel Canyon, algo que recorre transversalmente todo el disco, como por ejemplo en la preciosa balada “Under Gates Of Cobalt Blue”.

“Tears On Sky Mountain” -compuesta en 2020 mientras grababa para su otro grupo Gun Outfit– recuerda mucho a los ambientes sutiles de Opal o Mazzy Star. Palabras muy mayores. En el acento country en “Dancing Woman” flota la presencia Judee Sill, y los nueve minutos de “Easy Spirit” se sustentan en cambios de ritmo y preciosos requiebros melódicos que, a bien seguro, serían del gusto de una Meg Baird, y hubiera bendecido el añorado gruñón de Tom Verlaine.

