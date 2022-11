Itziar Yagüe tiene nuevo single, ‘Girl Like Me’

Itziar Yagüe continúa editando canciones dos años después de que nos sorprendiera con su EP debut, Delicious.

Tras publicar la balada “A life without love” hace poco más de un año, la vocalista y compositora vitoriana elegida “mejor cantante 2021” en los premios Enlace Funk, lanza «Girl Like Me», un Lousiana two-step de inconfundible sonido sureño.

Una canción escrita, compuesta y producida por Greg Izor para la que ha contado con Paul San Martín al piano, Raúl Platz al bajo, César Crespo a la guitarra, Dani Domínguez a la batería y el propio Greg Izor a la armónica.

En palabras de Itziar: “Girl like me” es una canción muy fresca que escribió Greg para mí basándose en la primera impresión que le causé el día que nos conocimos. Es muy divertida de cantar por la picardía de la letra y su irresistible ritmo de rock and roll, que la hace también muy bailable”.

Con este estreno Itziar cierra un otoño de hitos: su reciente lleno absoluto en el ciclo Latina Jazz de Madrid; el sold out en su ciudad de origen, Vitoria; su aclamado paso por el prestigioso Festival Internacional de Blues de Cerdanyola o su presentación en el Club Clavicémbalo de Lugo. A principios de 2023 publicará el disco completo, el segundo de su trayectoria.

El vídeo de la canción ha sido dirigido por Laura Toro: