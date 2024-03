The Black Keys lanzan tema con Beck, ‘This Is Nowhere’

The Black Keys vuelven con Ohio Players, cuya publicación está prevista para próximo el 5 de abril a través del sello Nonesuch Records. El sucesor de Dropout Boogie (2022, Nonesuch Records / Warner) rinde homenaje al grupo funk del mismo nombre, y su concepción estuvo influenciada por las sesiones de DJ que Dan Auerbach y Patrick Carney ofrecieron durante su gira mundial, desempolvando su impresionante colección de discos de vinilo. El espíritu de esas sesiones es el ADN de este nuevo álbum.

Un trabajo que incluye la participación de Noel Gallagher, Beck y la producción de Greg Krustin, Beck y Dan the Automator. Hasta ahora, el dúo de Akron ha compartido «Beautiful People (Stay High)» y «I Forgot To Be Your Lover», hoy lanzan el tema que abrirá el disco.

«This Is Nowhere» es un medio tiempo rebosante de melodías brillantes y sonidos centelleantes que fue escrito con la ayuda de Beck quien participa en los coros.

Escucha ‘This Is Nowhere’ de The Black Keys