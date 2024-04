James suman más adelantos a su próximo trabajo

James vuelven nuevo disco tres años después de una entrega tan deslumbrante e inspirada como fue All The Colours Of You (2021) y de su cuarenta aniversario.

La banda de Tim Booth tiene listo el que será decimoctavo álbum de estudio de su carrera, Yummy que saldrá a la venta el próximo 12 de abril. Un disco producido por Leo Abrahams (Jon Hopkins, Brian Eno) y mezclado por Cenzo Townsend (Courteeners, Everything Everything) que viene anticipado por el sencillo «Is This Love» donde la banda de Manchester continúa brillando alto, adornando el tema con exuberantes arreglos.

James acaban de compartir un último adelanto del disco, «Life’s A Fuckin Miracle», que se suma a los anteriores «Our World» y «This Is Love».

Escucha todos ellos:

Toma nota de la gira de James

La legendaria banda de Manchester estará el miércoles 15 de mayo en la Sala Razzmatazz de Barcelona, en el marco del Suite Festival; un día después, el jueves 16, visitarán La Riviera de Madrid; y el sábado 18, como decíamos serán protagonistas en la nueva edición del Deleste Festival en Valencia.

15 DE MAYO

SALA RAZZMATAZZ, BARCELONA

ENTRADAS DISPONIBLESAQUÍ

16 DE MAYO

LA RIVIERA, MADRID

ENTRADAS DISPONIBLES AQUÍ

18 DE MAYO

DELESTE FESTIVAL

ENTRADAS DISPONIBLESAQUÍ