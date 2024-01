James tendrán nuevo disco en abril, escucha ‘Is This Love’

James están de vuelta con nuevo disco tres años después de una entrega tan deslumbrante e inspirada como fue All The Colours Of You (2021) y del cuarenta aniversario que celebraron en una serie de conciertos que les trajeron a nuestro país.

La banda de Tim Booth tiene listo el que será decimoctavo álbum de estudio de su carrera, Yummy que saldrá a la venta el próximo 12 de abril. Un disco producido por Leo Abrahams (Jon Hopkins, Brian Eno) y mezclado por Cenzo Townsend (Courteeners, Everything Everything) que viene anticipado por el sencillo «Is This Love» donde la banda de Manchester continúa brillando alto, adornando el tema con exuberantes arreglos.

En «Is This Love» Booth comenta: «El amor como una bomba, un tsunami que arrasa nuestra vida mientras nos aferramos a los restos de nuestra tranquilidad».

Escucha ‘Is This Love’ de James