Joe Henry – The gospel according to water (Ear Music)

El respetado intérprete de Charlotte City, Joe Henry, colaborador y cuñado de Madonna y también prolífico productor de Elvis Costello, Bonnie Raitt o Solomon Burke (entre otros muchos), deslizó hacia la superficie pública su jugada número 15 como muy válido cantautor: una profesión ésta que ya comenzó a desempeñar desde su debut disquero, en 1986.

Dicho nuevo LP, The gospel according to water (“El evangelio según el agua”), navega siempre por latitudes de folk-blues-country acústico, aunque con el matiz de que la inspiración y la composición vinieron motivadas de fondo, en 2018, por una importante dolencia del artista norteamericano; la cual, por fortuna, comenzó a disminuir, posteriormente, tras un tratamiento especial.

Según el propio músico de Carolina del Norte, los trece cortes resultan esperanzadores y destilan una serie de líricas metáforas interpretables, las cuales originariamente fueron despertando al autor a altas horas de la madrugada; exigiéndole a él, dichas agrestes poesías, ser plasmadas y domadas en las partituras.

De tal modo, calidez, intimismo, romanticismo, aflicción y mansedumbre empapan la totalidad de una grabación donde a la acicalada guitarra y a la amable/profunda voz de John Henry, se le anexionan su propio hijo Levon Henry (saxofón y clarinete), además de John Smith (guitarra acústica) y Patrick Warren (piano y teclados). Las colaboraciones son responsabilidad de David Piltch (bajo eléctrico), Allison Russell (voz) y J.T. Nero (voz).

Mares, ríos, olas, lluvias y demás manifestaciones del líquido elemento van desfilando por los párrafos de la obra para, en el fondo, anunciar y representar, precisamente, a la irresistible dadora de vida que es el agua pura. Ésta misma funciona como hilo conductor de historias, donde también aparece la hambruna como en la desnuda “Famine Walk”, el misticisimo como en “Mule” o el desafío y la supervivencia como en el tema “Orson Welles”; entre otras sonoramente pacíficas y algo arcanas piezas.

Podemos preguntarnos entonces: ¿se halla el cantante hablando de sí mismo en este álbum?Según una nota del interior del LP firmada por el propio Joe Henry: “De donde proviene una canción no es lo que es esa canción”. De esta manera tan escurridiza desestima él que el minimalista The gospel according the water sea un puñado de episodios acerca su propia existencia durante la enfermedad, sino solo, quizás, una terapéutica vía de escape de dicha afección.

Un apacible domingo por la tarde podría, tal vez, ser un instante adecuadísimo para que una audiencia amante de lo sensible y lo reflexivo, aborde este algo monocorde minutaje; ideal él mismo para desconectar de mundanales tumultos y para rebajar el stress de la dualidad cuerpo/alma.

