Sónar Barcelona no se celebrará en 2020

Sónar Barcelona tenía previsto celebrarse los días 18, 19 y 20 de junio 2020. Su cartel iba a estar formado por:

Sónar de Noche

2manydjs (dj set), AJ Tracey, ANNA, Arca, Avalon Emerson, Batu, The Black Madonna, THE BLAZE, Carl Cox, Charlotte de Witte, The Chemical Brothers, Conducta, Critical Soundsystem, Dave, DESPACIO (James Murphy + 2manydjs), Djohnston, Eric Prydz, E.T.M., Giant Swan, Headie One, Helena Hauff, Ikram Bouloum, Job Jobse, Joy Orbison, Kelman Duran, La Fleur, Laurent Garnier, Lucient, Max Cooper – Yearning for The Infinite, MBODJ, Midland & Shanti Celeste, Mura Masa, Nihiloxica, Or:la, Project Pablo live, Reinier Zonneveld Live, Richie Hawtin, Royce Rolo, Skee Mask, TNGHT, Venus X.

Sónar de Día

Afrojuice195, Airaboi, Alina Pash, Âme, B1N0, Badsista, Battles, Califato ¾, Carles Viarnès & Alba G. Corral, Chenta Tsai – BaoBae, Channel Tres, Chico Blanco, Dead Normal, Dj Marcelle / Another Nice Mess, DJ Python, Egosex, Folamour, Gela, Hidrogenesse, Howling, Ivy Barkakati, James Murphy, Jayda G, Juicy Bae, Jyoty, Kaydy Cain, KiNK, Koreless, Lechuga Zafiro, Lindstrøm, Lost Souls Of Saturn, Lous and The Yakuza, Manara, Maria Arnal i Marcel Bagés, Mc Yallah & Debmaster, Miret, Morad, Ms Nina, Nara Is Neus, Niño de Elche, Nu Guinea Live Band, People You May Know, Pixel De Stael, Polo & Pan, Princess Nokia, Reykjavik606, Rojuu, Ryoichi Kurokawa – Subassemblies, Sama’, Sega Bodega, Telefon Tel Aviv, Tomm¥ €a$h, Virginie, Wesphere.

Pero finalmente no podrá celebrarse.

Os dejamos con su comunicado:

Sónar lamenta comunicar que, debido a la crisis global originada por la pandemia de Covid-19, las ediciones 2020 de Sónar Barcelona y Sónar+D no podrán celebrarse, por lo que se posponen a 2021.

Tras valorar cuidadosamente todas las opciones, y atendiendo a las normativas gubernamentales, esta decisión ha sido la única posible para garantizar plenamente la salud y la seguridad de todos los asistentes, artistas y equipos involucrados.

La 27ª edición de Sónar Barcelona y la 9ª de Sónar+D tendrán lugar los días 17, 18 y 19 de junio de 2021 en los recintos de Fira Montjuïc de Barcelona y Fira Gran Via de L’Hospitalet.

Desde ahora mismo, estamos trabajando con los artistas, ponentes y entidades participantes para reprogramar en 2021 la mayoría de shows y actividades que todos esperábamos disfrutar este año.

Agradecemos a nuestro público la paciencia y la comprensión demostradas en las últimas semanas y queremos asegurarles que mantenemos con ellos un compromiso absoluto. Los poseedores de Entradas y Acreditaciones Profesionales recibirán un correo electrónico el próximo 19 de mayo con la información detallada de todas las ventajas para conservarlas para 2021 o bien, si lo desean, para acceder al reembolso de su importe.

Este 2020, en cualquier caso, seguimos activos. Sónar celebrará una edición extraordinaria de Sónar+D los próximos 18 y 19 de septiembre en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), el espacio donde nació y creció.

Este nuevo encuentro, denominado Sónar+D CCCB, tendrá un formato y contenido diseñados específicamente para el contexto actual y con la mirada puesta en nuevos futuros imaginables en la intersección de la cultura, el arte y la tecnología. El proyecto nace con la vocación de reunir y atender a las necesidades e inquietudes de las comunidades creativas, tanto locales como internacionales.

Sónar+D CCCB será un acontecimiento fundamentalmente on-line, gratuito y abierto a todo el mundo que podría acoger a público presencialmente en función de la evolución de la normativa de aforos.

Sonar+D CCCB contará con un extenso programa de actividades participativas y en red como conferencias, masterclasses, demos, workshops, formatos performativos y actividades de networking habituales del congreso.

Trabajaremos con las comunidades de la ciudad que participan y apoyan Sónar+D año tras año, y miraremos más allá de nuestras fronteras conectando y programando junto con los festivales TodaysArt (La Haya), Reworks (Tesalónica) y Unsound (Cracovia), con los que compartimos fechas y un proyecto común: el programa We Are Europe, en el que estamos trabajando los últimos cinco años.

Muy pronto se anunciarán todos los detalles de esta edición especial a la que, sin duda, iremos incorporando nuevos partners en las próximas semanas.

Próximamente se irán desvelando también las novedades de Sónar 2021. Os esperamos virtualmente en septiembre y, en persona, en junio de 2021 para celebrar juntos de nuevo un gran Sónar.

Sónar+D CCCB es una iniciativa de Advanced Music y CCCB con la colaboración del Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya y el programa de Creative Europe, We Are Europe.