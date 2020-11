METZ – Atlas Vending (Sub Pop / Popstock!)

Es difícil pensar en un sello más apropiado para albergar la obra de METZ que Sub Pop, por lo que no es extraño que el grupo haya publicado todas sus referencias al amparo de la mítica escudería. Si bien es verdad que la discográfica de Seattle lleva años abriendo (con buen criterio) su abanico estilístico, no es menos cierto que el reconocible logo de la marca se asociará siempre a la contundencia de Soundgarden, Mudhoney, The Afghan Whigs y, por supuesto, Nirvana.

Por eso la música de los canadienses establece una relación directa e inmediata con la marca, después de que el combo presente un cuarto álbum de estudio copado (de nuevo) por una firme mezcla de rock, grunge, hardcore y punk. Una apisonadora sonora de efecto asfixiante que sugiere que el trío ha podido tomarse especial interés en cortar cualquier posible vía de oxígeno, a lo largo de una secuencia que resulta especialmente agresiva. Sucede, al mismo tiempo, que el efecto sorpresa ha ido evaporándose, sabiendo ya de la capacidad intimidatoria de los otros discos pubicados por la banda: METZ (Sub Pop, 12), II (Sub Pop, 15) y Strange Peace (Sub Pop, 17). Pero poco importa cuando aparecen temas tan sólidos y directos a la yugular como “No Ceiling”, “Hail Taxi”, “Framed By The Comet’s Tail”, “Pulse”, “The Mirror” o “Blind Youth Industrial Park”. El trío reserva la mejor del lote para que ejerza como epílogo, concretado éste en una “A Boat To Drown In” que, gracias el incontenible desarrollo de su último tramo, consigue dejar la euforia en lo más alto.

En Atlas Vending (Sub Pop, 20), el combo formado por Alex Edkins, Chris Slorach y Hayden Menzies apuesta por incluir el número redondo y clásico de diez canciones, concretadas en cuarenta minutos que certifican el realismo y la eficiencia de un producto sin trampa ni cartón; sin adornos; sin añadidos ni extensiones innecesarias. Un nuevo pelotazo que añadir a la discografía de los de Toronto, quienes han encontrado su propia marca de agua tirando de intensidad, aspereza, y rotundidad.

Escucha METZ – Atlas Vending