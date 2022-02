Johnny B. Zero suman a Maika Makovski y Natxo Tamarit (Los Zigarros) a su nuevo sencillo

Johnny B. Zero estrenan el vídeo de “Violets” dirigido por Javier Polo. La banda valenciana vuelven con una canción con la voz de Maika Makovski y el bajo de Natxo Tamarit (Los Zigarros) dándole una sofisticación muy especial. Es el primer single del disco homónimo de la banda que se publicará durante este año. Es el álbum más diferente del grupo con una producción más cristalina que promete las canciones más emocionantes.

El videoclip está producido por Isola y Los Hermanos Polo y dirigido por Javier Polo, el director de The Mystery of the Pink Flamingo y Europa en 8 Bits, dos largometrajes documentales con un gran impacto internacional y ha realizado numerosos cortometrajes, algunos de los cuales también han recorrido el globo en festivales, televisiones y plataformas.

El videoclip narra la existencia en bucle de un músico que trata de rehacer su vida y encontrar un trabajo convencional. El problema que afronta este personaje es que por mucho que trate de olvidarse de sus pasiones no puede eludir quien es, y por mucho que se rape el pelo, jamás dejará de ser un bicho peludo.