Jon Bon Jovi presenta un EP navideño

La pasada semana el concierto documental de Bon Jovi, On A Night Like This, fue visto por más de un millón de espectadores que se conectaron a la página de Facebook de la banda para ver su primera actuación en directo interpretando los temas de su aclamado álbum, 2020.

Esta semana, el miembro del Rock & Roll Hall of Fame Jon Bon Jovi entrega a los fans un regalo anticipado de Navidad con la edición de tres canciones: “Christmas All Over Again,” “Fairytale of New York” y “If I Get Home on Christmas Day”, tres temas que están disponibles ya en plataformas digitales.

Grabadas este otoño para culminar la temporada 2020, los videos que acompañan a las canciones solo podrán ser vistos por los miembros de “The JBJ Experience” que también cuenta con tomas eliminadas y contenido inédito.

