Matt Sweeney & Bonnie ‘Prince’ Billy comparten el vídeo de ‘Make Worry For Me’

El dúo bestial de los Superwolves: Matt Sweeney y Bonnie ‘Prince’ Billy revelan un video para ” Make Worry For Me “, dirigido por Jonah Freeman y Justin Lowe y filmado en A Cell in The Smile, Freeman y la escultura arquitectónica de Lowe.

Freeman y Lowe son reconocidos por exposiciones de arquitectura de inmersión que exploran una realidad distópica subvertida. Sus instalaciones se han exhibido internacionalmente durante más de una década. A Cell in The Smile es un búnker de 5,000 pies cuadrados que se encuentra a 27 pies bajo tierra en un lugar no revelado de Cleveland, Ohio. Cuenta con un complejo subterráneo que alberga un museo de historia natural, un laboratorio de tecnología de comunicación neurobiológica, un grupo de expertos de la guerra fría, un hotel cápsula, un salón de mosaicos dedicado a la práctica de la arquitectura teórica y una sala de cine.

“ Como fans desde hace mucho tiempo de Matt Sweeney y Bonnie Prince Billy, invitamos al dúo a actuar en un campo cercano en el verano de 2018. Fue entonces cuando les presentamos nuestra escena underground . Por lo que entendemos, les gustó el lugar y la próxima vez que los vimos fue 18 meses después cuando nos tocaron ‘Make Worry for Me’. Quizás permanecieron bajo tierra por un tiempo; tal vez hicieron del búnker un estudio temporal. Es difícil decirlo con certeza, pero fue una canción épica que encarnó toda la irrealidad y paranoia de A Cell in The Smile. Todos estuvimos de acuerdo en que teníamos que hacer una película para la canción en el búnker y, en circunstancias menos que ideales, volvimos a la clandestinidad. No está claro cuánto duró la producción; Parecía rápido, pero cuando resurgimos, la luz se había cortado en la aldea cercana y hubo algunos otros cambios curiosos. Pasamos la primera noche sobre el suelo en una posada local frente a una chimenea esperando electricidad. Al día siguiente nos separamos y volvimos a Kentucky, Texas y Nueva York, respectivamente. Esta es una muestra de lo que capturamos de Superwolf trabajando en su hábitat . ” – Jonah Freeman y Justin Lowe

” Los 18 meses que pasamos en el búnker de Freeman y Lowe’s nos parecieron como 18 años. Sienta genial estar fuera y poder compartir algo de lo que hicimos durante nuestro internamiento. Los primeros borradores de la canción y la visualización que la acompaña fueron de ira y miedo. Finalmente logramos reconocerlo y, como buenos enfermos del síndrome de Stockhausen, ahora amamos a Jonah Freeman y Justin Lowe y todo lo que hacen “. – Bonnie ‘Príncipe’ Billy