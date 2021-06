Joni Mitchell lanza EP para celebrar los 50 años de ‘Blue’

Joni Mitchell publicaba su icónico Blue un 22 de junio de 1971. La cantante canadiense nacida como Roberta Joan Anderson, una de las más legendarias representantes del folk sesentero y setentero celebra los 50 años de su edición con un EP especial y el anuncio de una interesante caja recopilatoria que verá la luz en otoño.

El EP es una joya para sus seguidores, ya que contiene cinco grabaciones inéditas. En él encontraremos incluye la maqueta de “California”, una versión primeriza de “A Case Of You”, versiones alternativas de “River” (grabada con una trompa) y de “Urge For Going” (diferente a la cara B publicada en 1972). Además de una canción inédita, “Hunter”, grabada para el disco original pero que fue descartada en el último momento y que Mitchell ha interpretado alguna vez en directo (Los fans de Joni Mitchell pueden reproducir la icónica portada de “Blue” mediante este filtro de Instagram).

Aquí puedes escuchar el EP de Joni Mitchell ‘Blue 50’

Estas cinco canciones aparecerán también en la caja “Archives Vol. 2. The Reprise years (1968-1971)” que se publicará en 5CD el 29 de octubre. Las canciones han sido secuenciadas de forma cronológica para seguir la trayectoria de Mitchell en uno de los periodos más creativos de su carrera. El repertorio descubre varios temas inéditos, como “Jesus”, grabado en el apartamento de su amiga Jane Lurie en NY (1969) y que sirvió de inspiración a “Chelsea morning”. Incluye también conciertos como el registrado en Le Hibou Coffee House de Ottawa (Canadá), grabado por Jimi Hendrix el 19 de marzo de 1968, y otro en el Paris Theatre de Londres el 29 de octubre de 1970 y emitido por la BBC. Otra de las joyas de la caja es el primer concierto de Joni Mitchell en el Carnegie Hall de Nueva York, el 1 de febrero de 1969. Este concierto estará también disponible el 29 de octubre en una edición en triple vinilo de 180 gramos.

Al igual que su predecesor, “Archives Vol. 2” contiene un libreto con fotos inéditas y una conversación sobre la época entre Joni Mitchell y el cineasta Cameron Crowe. En julio se publicará la caja “The Reprise albums 1968-1971” que contiene versiones remasterizadas de los discos Blue (1971), Song To A Seagull(1968), Clouds (1969) y Ladies Of The Canyon (1970). Estará disponible en 4LP y 4CD.

Foto Joni Mitchel: Frank Marshall