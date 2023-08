Jorja Smith tendrá nuevo álbum en septiembre

Jorja Smith es una de las voces más influyentes en la escena musical británica, con una intensidad y urgencia en su tono que pocos artistas pueden igualar. En los últimos cinco años y medio, desde el lanzamiento de su debut Lost & Found, el cual recibió elogios tanto de la crítica como del público, ha sido ampliamente aclamada en todo el mundo por su evocadora composición musical, su entrega poderosa, su autenticidad emocional y su talento.

Tras un breve receso, en 2021 entregó Be Right Back, un álbum que surgió de la improvisación y la libertad creativa, finalmente expresando de manera orgánica y natural lo que había estado a punto de revelar sobre sí misma. Un trabajo dedicado enteramente a sus seguidores, una antesala a falling or flying, que se publicará el 29 de septiembre.

Un salto valiente y audaz desde su debut. En él ha fusionado de manera fluida diversos estilos y géneros, demostrando su capacidad para emocionar en la intersección entre el jazz, el soul, el R&B y el funky house. Una de sus canciones es esta «Go Go Go».

Escucha ‘Go Go Go’ de Jorja Smith