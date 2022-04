Josh Rouse anuncia nuevo disco y adelanta single

Josh Rouse anuncia su nuevo álbum Going Places, que se lanzará el 29 de julio a través de Yep Roc Records.

Inspirado por el deseo de actuar en vivo durante una época en la que eso era prácticamente imposible de hacer, Josh Rouse escribió las canciones para Going Places durante los últimos dos años mientras se refugiaba con su familia en España. Grabó y produjo el álbum en el estudio de su casa, contando con su socio de producción de toda la vida, Brad Jones, para que lo ayudara con la mezcla. Mientras que Love in the Modern Age de 2018 vio a Rouse dar un giro a la izquierda hacia el territorio retro-new wave basado en el teclado, Going Places está impregnado de oleadas de sus clásicas melodías de guitarra, aumentadas con toques de órgano y trompetas, capas de coros y un distintivo acento sureño. En lugar del brillo pulido de su trabajo anterior, el elemento en vivo mezclado con la actitud relajada de su banda española lo convierte en un conjunto de canciones más sueltas y relajadas.

Rouse explica: “Un par de amigos míos, mi banda española, compraron un local pequeño, algo así como un bar estadounidense de los años 50. Dije: ‘Reunámonos y toquemos algunas canciones en el bar, algo que se sienta bien en una habitación más pequeña”. Continúa: “Un año después, después de que las cosas se abrieron un poco, dije: ‘¿Por qué no entramos grabamos estas canciones y vemos qué pasa? Y eso es lo que es el disco Going Places: cosas ques sonaban bien para tocar en una audiencia en vivo”.

Sobre “Hollow Moon”, la primera canción que conocemos del álbum, comenta “Comenzó como un riff de guitarra en mi nota de voz con lo que sonaba como si yo murmurara ‘hollow moon’ una y otra vez. A lo largo de varias décadas, he aprendido que es mejor apegarse al murmullo original, tenga significado o no. Se me ocurrieron algunos versos sueltos, y se los envié a Matt Costa para que pusiera algunas de sus armonías Kinksish. Quedó muy pegadizo Tal vez un éxito”.

Escucha ‘Hollow Moon’ de Josh Rouse