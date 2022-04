La ex Goat Girl Naima Bock debuta en solitario

La ex Goat Girl Naima Bock anuncia su disco de debut. El 1 de julio publicará Giant Palm a través de Sub Pop Records/Memorials of Distinction.

Giant Palm, su primer álbum, sin duda está imbuido de la música brasileña de su juventud y de las habituales visitas familiares. Naima se inspiró en “la percusión, las melodías, los acordes y particularmente la poética yuxtaposición entre belleza y tragedia que suelen estar presentes en las letras”.

Ahora llega el lanzamiento de “Giant Palm”, tema que da título al disco y su videoclip. Sobre el tema, Naima Bock dice: “Giant Palm fue compuesta de una forma colaborativa entre yo misma y Joel Burton (arreglista y productor del disco), yo escribí las letras y la melodía de la voz y el compuso la instrumentación. El proceso de grabación estaba limitado (en cuanto a la creatividad, para mí es la forma más productiva de grabar) a lo que Joel tenía en su habitación, y lo grabamos durante el verano de 2020, por lo que la mayor parte de los instrumentos fue electrónica excepto por la guitarra acústica. Mi padre, Victor Bock, grabó posteriormente las voces. El disco se llama igual que esta canción porque es el tema que mejor refleja nuestra colaboración como músicos y la inocencia y libertad que ha caracterizado todo el proceso”.

Escucha ‘Giant Palm’ de Naima Bock

Foto Naima Bock: El Hardwick