Cypress Hill – Back In Black (MNRK)

Pues ahí siguen los californianos Cypress Hill, lanzamiento tras lanzamiento, apuntalando su marca personal y, quizá a su pesar, con tendencia más a consolidarlo que a evolucionarlo. Y es que en este Back In Black (apunten, este es el décimo álbum de su discografía) aparecen algunas anomalías, entiéndanme, que tendrían que tomarse en cuenta para esa variación probablemente deseada.

Para empezar, este larga duración es el primero de su ya extenso catálogo en el que DJ Muggs no aparece; ni rastro de uno de los iconos de la banda angelina, ni huella de su sello en ninguna canción, ni tampoco en la producción, tarea que recae sobre Black Milk. Podría achacarse a este punto el que, al final de la audición del elepé, se eche de menos alguna profundidad mayor en ese misticismo sonoro tan propio de las producciones anteriores. A cambio, podemos anotar cierta vista atrás hacia un lírica más pausada y contundente que, sin llegar a los límites de la agresividad del gangsta rap (en “The Original”, y quizá, en “Break of Dawn”, donde pudiera rozar más), pueden indicar esa evolución algo frustrada.

Otro punto, el cambio de discográfica a MNRK pudiera tener también algo que ver en esa fase de no asumir muchos riesgos. Así podríamos llegar a entender ciertas características omnipresentes, como esos coros (escuchen “Come With Me”) que remiten a celebración herbácea colectiva y que datan de, como poco, Cypress Hill III: Temples of Boom (1995), los arreglos de “The Ride” o a las reminiscencias de vieja escuela de “Takeover”, donde también se escuchan las rimas de Sen Dog en ese plano al que estamos tan acostumbrados y que ceden casi todo el protagonismo vocal a un B-Real que seguirá estando en forma tanto tiempo como guste. Por cierto, dos invitados al disco que aportan algún detalle diferenciador: el descaro de Demrick en “Certified” y el resultado de la colaboración de Dizzy Wright en “Bye Bye” introducen los siempre bien valorados momentos de disrupción.

Por estos motivos, Back In Black no es un mal disco y podría ser el eslabón hacia un próximo álbum algo más arriesgado, una nueva oportunidad (se dice que volverá a tener como co-protagonista a DJ Muggs) para ir hacia el camino de la evolución y salir del atolladero en el que todas las bandas pueden caer con los años, aunque, como es el caso de Cypress Hill, pongan todo su empeño para que no sea así.

Escucha Cypress Hill – Back In Black