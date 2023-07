Joss Stone + Kokoroko (Noches del Botánico) Madrid 26/07/23

Hay quienes nacen para ser una estrella, la británica Joscelyn Eve Stoker, conocida por Joss Stone, es una de estas personas. Y hay estrellas que no saben, o no pueden aguantar ni el tipo ni la presión inherente al estrellato, no es el caso de la británica. Con solo 16 años grabó su primer álbum; The Soul Sessions (Relentless Records 2003) que rápidamente la lanzó a la fama, llegando a ser comparada con Aretha Franklyn. Y allí estábamos, esperando a que saliera una de las voces indiscutibles del Soul, a celebrar sus veinte años de carrera.

Antes pudimos conocer a la numerosa banda de afrobeat londinense; Kokoroko, liderados por la trompetista y vocalista Sheila Maurice-Grey, también en buena parte culpable de la estética y del concepto de banda. Solo tienen un disco en el mercado, Could We Be More (Browmswood Records 2022) pero les ha valido para atraer la atención de la crítica británica, siempre al tanto de nuevas tendencias y nuevas bandas.

Sonido impecable, puesta en escena muy simpática y componentes multi instrumentistas, son sus armas, además de canciones muy bailables, como: “Tojo”, o “Ewà Inú”, con las que comenzaron su set. Sin embargo, algo deslucido por la excesiva duración de este, llegando a convertirse – por momentos – en la típica música de fondo, con la que todo el mundo mueve los pies, pero a la que no se hace mucho caso. Menos mal que en la parte final enfilaron con: “Abusey Junction”, tema con el que se dieron a conocer en los medios y “We Give Thanks”, salvando así su actuación.

Retrasándose unos minutos sobre la hora establecida, comenzaban a proyectarse imágenes de archivo de Joss Stone en entrevistas, conciertos, con especial mención a la actuación que dio en 2005, teniendo solo 18 años, con James Brown. Poco podíamos sospechar el breve homenaje a Sinéad O’Connor en pantalla, lo que nos dio una idea del porqué del retraso; quizás el editar el vídeo para dicho homenaje.

Con la banda totalmente embutidos en prendas blancas, al fondo del escenario, muy al estilo de las estrellas soul de los sesenta, salía la siempre arrolladora Joss Stone a saludar a sus incondicionales, mientras comenzaba a sonar el meddley de: “You Had Me / Free Me / Bad Habit / You Got the Love”.

Con la desbordante simpatía habitual de la británica – ahora afincada en Nashville, de donde proceden la mayoría de su banda actual – trató de decir algunas frases en castellano, sin llegar a buen puerto, lo que siempre dota de ese lado humano a una diva como ella. Para ese entonces ya habíamos disfrutado: “Super Duper Love”, o las maravillosas “Fell In Love With A Boy” y “Jet Lag”.

Se trataba de un setlist escogido por los fans a través de su cuenta oficial de Facebook. Durante semanas fue la propia Joss la que animó a sus incondicionales, a que confeccionaran la lista de canciones para esta gira de celebración. Por lo tanto, no creo que nadie pudiera quejarse, canciones coreadas hasta el desgañite y la comunión perfecta entre artista y público, propiciada por las tablas de la Stone, fueron ingredientes perfectos para un concierto inconmensurable y sin peros.

Hubo tiempo para todo, improvisaciones cantadas de sus músicos de cuerdas, canción cantada prácticamente entera por una de las coristas, mientras la propia Joss se marcaba unos bailes, e incluso corear un corto Happy Birthday a alguien del público. Lo que nos da una idea de lo bien que se lo pasan tanto ella como sus músicos en el escenario.

A destacar: “When You´re in Love” “Raing Song”, en la que un servidor podría vivir para siempre, o “Put Your Hands on Me”, ya casi al final del show. Para acabar tal maravilla de concierto nada podía salir mal con su homenaje a los Soul Brothers Six y su tema “Some Kind of Wonderful”.

En fin, que Noches del Botánico está en su recta final y este ha sido uno de los broches de oro al final de esta edición. Joss Stone dijo: “El Soul no es un género, es un sentimiento”, quizás por eso mismo sus conciertos siempre trasciende lo musical.

Fotos Joss Stone + Kokoroko: Fernando del Río

