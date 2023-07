Jungle estrenan canción, ‘Back on 74’

Jungle tienen nuevo single llamado «Back on 74», la última canción que anticipa el cuarto álbum del dúo británico titulado Volcano, que será lanzado el 11 de agosto bajo el sello Caiola Records/AWAL.

«Back on 74» combina melodías soul exuberantes con un telón de fondo que lleva a Jungle a explorar los límites de su sonido para crear algo inspirador y lleno de libertad, lo que contrasta con los sencillos anteriores «I’ve Been in Love» (con Channel Tres), «Dominoes» y «Candle Flame» (con Erick The Architect).

El video de «Back on 74» se presenta como una galería de arte virtual, y cada obra de arte mostrada puede ser descargada por los espectadores en tiempo real. Cuando una obra de arte es descargada, es instantáneamente reemplazada por una elección aleatoria de otras 10,000 obras únicas, todas creadas por J Lloyd de Jungle. Como resultado, el video evolucionará constantemente con cada visualización, y cada interacción modificará la experiencia para los espectadores posteriores.

«Back on 74» fue dirigido por J Lloyd y Charlie Di Placido, producido por WeTransfer, y fue filmado en el legendario Alexandra Palace de Londres.

Escucha ‘Back on 74’ de Jungle