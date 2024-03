Kappa Futurfestival anuncia su cartel por días

La jornada del viernes 5 de julio destacan shows B2B como Skrillex B2B Blawan, Black Coffee B2B Mochakk Azyr B2B LesssS, Four Tet B2B Floating Points o Adiel B2B Hector Oaks, con la primera visita del dj madrileño a KFF. Sets como Jeff Mills, Nina Kraviz, The Martinez Brothers, el catalán Paco Osuna o The Martinez Brothers serán protagonistas de la jornada inaugural, junto a la primera visita del artista internacional Tiësto a Kappa FuturFestival.

La jornada del sábado 6 de julio, ecuador del festival también contará con B2B totalmente exclusivos como Andrea Oliva B2B Nic Fanciulli, Bonobo Dj Set B2B Dj Tennis, Seth Troxler B2B Skream o The Hacker B2B Alessandro Adriani, además de shows como Maceo Plex, Jamie Jones, Honey Dijon o Whomadewho Hybrid Set. Destaca también el set de la española Bárbara Lago o Skryption

Kappa FuturFestival reserva para su tercera jornada shows especiales B2B como Carl Cox B2B Anna, Carl Craig B2B Moodyman o Dax J B2B SPFDJ. Nombres propios como Carl Cox Hybrid Set, Adam Beyer, Enrico Sangiuliano, Reinier Zoneveld Vintage Culture o Tini Gessler encabezan la programación de la jornada de clausura el domingo 7 de julio.

Una experiencia completa durante tres días consecutivos en un entorno excepcional, el espacio postindustrial Parco Dora, que será el escenario en el que se sucederán las actuaciones y sets de los artistas más relevantes de la escena internacional en sus cinco escenarios, incluyendo The Voyager & Kosmo Stage, creados en la edición de 2023. Un punto de encuentro para público con el esperado efecto de comunión de los asistentes de más de 118 países diferentes que harán de esta edición de Kappa FuturFestival un nuevo éxito. Votado nº 11 en el ranking de festivales internacionales realizado por Dj Mag, Kappa FuturFestival ha vuelto a batir los récords en esta edición, vendiendo más de 18.000 tickets a un total de 91 nacionalidades en menos de 4 días. Puedes ver el aftermovie de la edición de 2023 aquí.

Como en sus ediciones anteriores, Kappa Futur Festival continuará apostando por la tecnología aplicada para mejorar la experiencia del público, y presenta de nuevo su proyecto pionero Art & Techno VIP experience (la manera más lujosa de disfrutar el fin de semana, para los amantes del arte y el techno). También contará con pago cashless y ofrecerá diferentes descuentos y ofertas especiales en los paquetes de Entrada+Hotel. Más información en: hotel.kappafuturfestival.it