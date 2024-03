Marc Almond anuncia disco de versiones y avanza un tema

El ícono del arte pop, Marc Almond, ha lanzado su versión de la clásica canción «Elusive Butterfly» escrita por Bob Lind en 1965 como el primer sencillo de su próximo álbum de versiones I’m Not Anyone, que saldrá el 12 de julio.

Un trabajo en el que hará suyas una amplia gama de canciones, incluida la pista titular de Sammy Davis, Jr. y Paul Anka, además de «I’m The Light» de Blue Cheer de 1971 y «I Talk To The Wind» de 1969 de los iconos del rock progresivo King Crimson.

Como él mismo comenta: «Siempre abordo la puesta en marcha de un álbum de versiones con mucha alegría, ya que implica un año o más de escuchar canciones, viejas y nuevas, hacer listas de las cuales agrego o quito canciones y, en el proceso, descubro o redescubro algunas joyas olvidadas a medias. Ahora viviendo en Portugal, he encontrado tiempo no solo para reflexionar sobre mi vida sino también para redescubrir mi amor por la música y las composiciones. Una gran canción nunca puede morir y siempre debería encontrar una nueva vida y audiencia.»

El nuevo disco de Marc Almond sigue a Chaos and a dancing star (2020, BMG) y a su reciente disco con Soft Cell Happiness Not Included (2022, BMG).

Escucha ‘Elusive Butterfly’ de Marc Almond

Estas serán las canciones de ‘I’m Not Anyone’