Keith Richards lanza el vídeo del clásico ‘Hate It When You Leave’

El 15 de diciembre de 1988, Keith Richards y su incomparable banda, The X-Pensive Winos, actuaron en el Hollywood Palladium. El penúltimo show, de una gira de 12 ciudades por Estados Unidos y una noche que la banda y el público nunca olvidarán. Ahora, BMG edita por primera vez este legendario concierto, disponible Deluxe box set de edición limitada, además de otros formatos como CD, 2LP vinilo y digital.

Keith Richards lanza el video de su clásico de 1992 “Hate It When You Leave” de su segundo álbum en solitario, ‘Main Offender’. El vídeo, dirigido por Jacques Naudé (yerno de Keith), retrata que la simplicidad de la vida es lo más hermoso del mundo y rinde homenaje a las personas y lugares que uno ama, particularmente en estos momentos donde la familia, los amigos y muchos corazones tienen que estar alejados.

“Hate It When You Leave” es una tema muy buscado por sus seguidores, que solo se publico en 1982 en la edición japonesa de su álbum junto a The X-Pensive Winos, ‘Main Offender’. Ahora estará disponible en formato single rojo, el 24 de Octubre, dentro de los lanzamientos del Record Store Day. Día que sirve para reivindicar las tiendas de discos en todo el mundo.